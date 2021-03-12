Диетолог Минздрава назвал самые опасные начинки блинов
Главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян назвал самые опасные начинки блинов. Об этом он рассказал во время Масленичной недели, которая отмечается с 8 по 14 марта.
Врач отметил, что блины с начинкой могут быть опасны для потребителей, если санитарные нормы их приготовления и хранения не были соблюдены. Он пояснил, что все нормативные процедуры легче соблюдать, если в лакомстве отсутствует начинка. А при добавлении в блюдо продуктов риск порчи резко увеличивается, потому что для каждой начинки есть различные требования к хранению.
Тутельян сообщил, что наибольшую опасность могут представлять блины с мясом, рыбой и творогом, так как данные продукты являются скоропортящимися и требуют тщательного соблюдения гигиенических требований.
Диетолог порекомендовал отдавать предпочтение выпечке без начинки. При необходимости лучше отдельно купить продукты для добавления в блины и класть их в блюдо по вкусу, передает РБК.
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