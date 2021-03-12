Диетолог Минздрава назвал самые опасные начинки блинов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян назвал самые опасные начинки блинов. Об этом он рассказал во время Масленичной недели, которая отмечается с 8 по 14 марта.

Врач отметил, что блины с начинкой могут быть опасны для потребителей, если санитарные нормы их приготовления и хранения не были соблюдены. Он пояснил, что все нормативные процедуры легче соблюдать, если в лакомстве отсутствует начинка. А при добавлении в блюдо продуктов риск порчи резко увеличивается, потому что для каждой начинки есть различные требования к хранению.

Тутельян сообщил, что наибольшую опасность могут представлять блины с мясом, рыбой и творогом, так как данные продукты являются скоропортящимися и требуют тщательного соблюдения гигиенических требований.

Диетолог порекомендовал отдавать предпочтение выпечке без начинки. При необходимости лучше отдельно купить продукты для добавления в блины и класть их в блюдо по вкусу, передает РБК.

Читайте также: Названа главная опасность замороженных блинов