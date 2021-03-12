Диетологи назвали способную защитить от смертельной болезни ягоду

/ Фото: pixabay.com

Регулярное употребление малины в умеренных количествах может предотвратить развитие смертельных заболеваний и способствовать увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщили диетологи.

Они отметили, что ягода богата кверцетином и галловой кислотой — флавоноидами, обеспечивающими здоровье сердца и препятствующими накоплению жира. Также в малине содержатся мощные антиоксидантные соединения, которые значительно уменьшают риск развития диабета и онкологии.

Ученые провели исследование, в рамках которого грызунам давали лиофилизированную малину. В результате у них снижались уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.

Специалисты порекомендовали употреблять ягоды в свежем виде или добавлять во фруктовые салаты или смузи, пишет издание Express.

Читайте также: Названы признаки, по которым можно определить клубнику с вредными добавками