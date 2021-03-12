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Диетологи назвали способную защитить от смертельной болезни ягоду
/ Фото: pixabay.com

Диетологи назвали способную защитить от смертельной болезни ягоду

Юлия Курганова

Здоровье

Регулярное употребление малины в умеренных количествах может предотвратить развитие смертельных заболеваний и способствовать увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщили диетологи.

Они отметили, что ягода богата кверцетином и галловой кислотой — флавоноидами, обеспечивающими здоровье сердца и препятствующими накоплению жира. Также в малине содержатся мощные антиоксидантные соединения, которые значительно уменьшают риск развития диабета и онкологии.

Ученые провели исследование, в рамках которого грызунам давали лиофилизированную малину. В результате у них снижались уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.

Специалисты порекомендовали употреблять ягоды в свежем виде или добавлять во фруктовые салаты или смузи, пишет издание Express.

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диетологияягодапольза для организма
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