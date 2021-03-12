Отоларинголог перечислил риски длительного ношения наушников

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Длительное использование наушников может привести к развитию грибкового отита (отомикоза), формированию серной пробки и появлению контактного отита. Такую опасность назвал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он отметил, что больше всего рискуют люди, пользующиеся слуховыми аппаратами или наушниками по много часов, например, работники кол-центров. Также существует угроза для слуха из-за длительного прослушивания громкой музыки.

— Лучше не пользоваться наушниками в общественном транспорте — там слишком шумно. Пользоваться на улице, например, по пути на работу. Продолжительность — два раза в день по полчаса, и, конечно, не на максимальной громкости, а на половине, не выше 50 процентов. Так мы не повредим ушам, — посоветовал врач в интервью радио Sputnik.

Медик добавил, что безопаснее использовать студийные наушники, которые полностью закрывают уши. Они изолируют человека от окружающих звуков и позволяют комфортно слушать музыку или речь.

Наушники, вставляющиеся в ушной проход, опаснее, потому что из-за неплотного контакта их нужно помещать глубже. Из-за этого ушная сера спрессовывается и прилипает к барабанной перепонке, поэтому появляется плотная серная пробка. Сначала может появиться чувство заложенности уха, а затем разовьется контактный отит.

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