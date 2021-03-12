Адвокат назвала условия для изъятия автомобиля из-за штрафов

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Изъятие транспортного средства из-за штрафов является крайней мерой, которую используют против злостных неплательщиков. Условия для изъятия автомобиляназвала председатель коллеги адвокатов Ольга Сулим.

Она рассказала, что штрафы за нарушение правил ПДД нужно оплачивать в течение 60 дней. При этом 10 дней дается на то, чтобы оспорить постановление. Потом, если штраф не оплачен по прошествии 70 дней, дело передается в суд.

Адвокат отметила, что даже когда к делу подключаются судебные приставы, то у человека еще есть пять дней, чтобы оплатить задолженность. За уклонение от исполнения долг могут увеличить вдвое, назначить арест или исправительные работы, а деньги могут взыскать со счетов должника.

— Если не удалось взыскать деньги непосредственно с должника, а долгов по штрафам накопится на 30 тысяч рублей и более, приставы могут арестовать ваше имущество, кроме машины. Она остается у вас и может служить средством передвижения или зарабатывания денег для погашения задолженности, — сказала юрист.

При этом она подчеркнула, что авто нельзя будет продать. Изъять машину могут только после того, как и в этом крайнем случае человек откажется гасить долг, передает агентство «Прайм».

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