Васильев оказался в центре скандала, назвав калининградцев «недочеловеками»

Александр Васильев резко высказался про некоторых жителей Калининграда / Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Историк моды и телеведущий Александр Васильев спровоцировал скандал. Он назвал жителей Калининградской области «недочеловеками».

Эксперт приехал в регион с целью провести выставку нарядов начала XX века «Югендстиль и мода». Также он успел дать интервью. Во время эфира на одной из местных радиостанций Васильев заявил, что все калининградцы, которые выступают за то, чтобы в регионе не восстанавливали немецкое прошлое, «малообразованные кретины». Этих людей, по словам историка моды, можно называть итальянским словом «uno cretino», а еще им подходит определение «недочеловеки».

Большинство местных жителей возмутили провокационные слова телеведущего. Многие посчитали недопустимым использование терминов, которые были популярны у нацистов. Калининградцы назвали это оскорблением потомков фронтовиков, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к заявлению Васильева с пониманием. Они заявили, что согласны с тем, что например, в центре Калининграда необходимо восстановить замок, который во время войны был превращен в руины, передает портал Eadaily.com.

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