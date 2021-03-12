Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 100-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Столкновение трех автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на сотом километре автодороги.

— Движение транспорта осуществляется по трем полосам, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе аварии затруднено движение на 4,8 километра.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Шмитовского проезда столкнулись четыре машины.

Читайте также: Пять машин столкнулись на внутренней стороне ТТК

ДТП на МКАДавария на МКАДДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте