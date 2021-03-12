Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 100-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Столкновение трех автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на сотом километре автодороги.

— Движение транспорта осуществляется по трем полосам, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе аварии затруднено движение на 4,8 километра.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Шмитовского проезда столкнулись четыре машины.

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