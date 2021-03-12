Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне ТТК

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Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

Четыре машины столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Шмитовского проезда, движение затруднено. Об этом сообщается в пятницу, 12 марта, в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что авария произошла в первой, третьей и четвертой полосах движения.

В настоящее время движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле. Из-за аварии движение транспорта ограничено до одной полосы.

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