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Борис Корчевников пофлиртовал в эфире с героиней своего шоу
Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Борис Корчевников пофлиртовал в эфире с героиней своего шоу

Анастасия Колоскова

Звезды

Героиней очередного выпуска передачи «Судьба человека» стала актриса из сериала «Склифосовский» Евгения Лютая. Зрители шоу стали свидетелями того, как ведущий Борис Корчевников неприкрыто кокетничал с гостьей студии.

Во время интервью Лютая призналась, что у нее за плечами три неудачных брака, однако она до сих пор ищет своего единственного.

— Сейчас мое сердце свободно. Я, наверное, до сих пор не встретила свой идеал мужчины, которым, к слову, является мой дедушка. Он красивый брюнет. Вот мой идеал: сильный, умный, образованный, благородный, с горячей кровью, — рассказала актриса.

Корчевников оживленно отреагировал на эти слова гостьи. Он заметил, что подобные мужчины существуют, при этом им необязательно нужно быть брюнетами.

Актриса поддержала флирт ведущего. Она также рассказала, что для передачи специально заказала себе платье у дизайнера.

Запись выпуска программы опубликована на YouTube.

Ранее сообщалось, что Борису Корчевникову назначили свидание прямо в эфире его программы.

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