Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин рассказал, что дает городу и москвичам система офсетных контрактов
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал, что дает городу и москвичам система офсетных контрактов

Ксения Монахова

Город

Столица заключила пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, в образование новых производств инвесторы вложат 12,9 миллиарда рублей. На протяжении 10 лет общий объем закупок по пяти контрактам составит около 73 миллиардов рублей.

— Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20 процентов больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране. Мы зависим от импорта со всеми его проблемами, когда речь идет о такой критической сфере, как доступность лекарств, — отметил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в рамках второго офсетного контракта, который был заключен в 2018 году, компанией «Р-Опра» будет возведен завод по производству 31 препарата для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний в Алабушеве. На сегодняшний день проводится строительство новых корпусов. В них, предположительно, разместятся 12 производственных линий.

Помимо этого, в рамках третьего офсетного контракта компания «Гемамед» проведет тестовые поставки медицин­ских изделий для стомированных больных с нового предприятия в технополисе «Москва» в Печатниках. Если тестирование пройдет успешно, поставки будут серийными.

— Благодаря этому современные средства ухода за стомой станут еще доступнее, а у людей с деликатными медицинскими потребностями появятся дополнительные возможности для того, чтобы чувствовать себя уверенно в любых ситуациях, — добавил глава города.

В рамках четвертого офсетного контракта, заключенного в 2020 году, производитель детского питания «Вимм-Билль-Данн» создаст новые производственные линии, чтобы выпускать 38 различных продуктов для молочных кухонь столицы.

Пятый офсетный контракт был подписан в феврале 2021 года. В рамках договора Московский эндокринный завод на протяжении двух лет сформирует производство 20 важнейших лекарств: противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейро­лептиков.

Сергей Собянин сообщил, что при наличии офсетных контрактов столица по-прежнему будет совершать закупки на открытых торгах.

— Тем не менее благодаря офсетам мы рассчитываем создать в Москве еще несколько крупных производств: в сфере транспортного машиностроения, выпуска коммунальной техники и оборудования для сектора IT, — заключил глава города.

Такая продукция столице необходима на постоянной основе. Ее выгодно производить и покупать по твердым ценам, не переплачивая сторонним поставщикам.

Читайте также: В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России

производствоСергей Собянинконтракт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте