Сергей Собянин рассказал, что дает городу и москвичам система офсетных контрактов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столица заключила пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, в образование новых производств инвесторы вложат 12,9 миллиарда рублей. На протяжении 10 лет общий объем закупок по пяти контрактам составит около 73 миллиардов рублей.

— Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20 процентов больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране. Мы зависим от импорта со всеми его проблемами, когда речь идет о такой критической сфере, как доступность лекарств, — отметил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в рамках второго офсетного контракта, который был заключен в 2018 году, компанией «Р-Опра» будет возведен завод по производству 31 препарата для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний в Алабушеве. На сегодняшний день проводится строительство новых корпусов. В них, предположительно, разместятся 12 производственных линий.

Помимо этого, в рамках третьего офсетного контракта компания «Гемамед» проведет тестовые поставки медицин­ских изделий для стомированных больных с нового предприятия в технополисе «Москва» в Печатниках. Если тестирование пройдет успешно, поставки будут серийными.

— Благодаря этому современные средства ухода за стомой станут еще доступнее, а у людей с деликатными медицинскими потребностями появятся дополнительные возможности для того, чтобы чувствовать себя уверенно в любых ситуациях, — добавил глава города.

В рамках четвертого офсетного контракта, заключенного в 2020 году, производитель детского питания «Вимм-Билль-Данн» создаст новые производственные линии, чтобы выпускать 38 различных продуктов для молочных кухонь столицы.

Пятый офсетный контракт был подписан в феврале 2021 года. В рамках договора Московский эндокринный завод на протяжении двух лет сформирует производство 20 важнейших лекарств: противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейро­лептиков.

Сергей Собянин сообщил, что при наличии офсетных контрактов столица по-прежнему будет совершать закупки на открытых торгах.

— Тем не менее благодаря офсетам мы рассчитываем создать в Москве еще несколько крупных производств: в сфере транспортного машиностроения, выпуска коммунальной техники и оборудования для сектора IT, — заключил глава города.

Такая продукция столице необходима на постоянной основе. Ее выгодно производить и покупать по твердым ценам, не переплачивая сторонним поставщикам.

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