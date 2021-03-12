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Центробанк лишил лицензии сразу два банка
Фото: moscow-live.ru

Центробанк лишил лицензии сразу два банка

Анастасия Колоскова

Экономика

Центральный Банк России отозвал лицензии на выполнение банковских операций у московского «ФорБанка» и банка «Современные стандарты бизнеса» (ССтБ). Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ в пятницу, 12 марта.

Регулятор назвал несколько причин такого решения. Первой из них стало то, что кредитные организации, по данным ЦБ, нарушали законы РФ о банковской деятельности, а также нормативные акты Банка России. По этому поводу регулятор на протяжении последнего года несколько раз применял к ним меры, среди которых было ограничение на привлечение денег от вкладчиков.

Еще одной причиной стало то, что «ФорБанк» и ССтБ допускали «нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отмечается в сообщении регулятора.

Уточняется, что «ФорБанк» занимал 221-е место в банковской системе России по величине активов, а ССтБ — 352-е место.

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