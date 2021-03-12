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Более 1,2 тысячи школьников из Троицка осваивают технологии с помощью проекта «ПРОФ.IT»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 1,2 тысячи школьников из Троицка осваивают технологии с помощью проекта «ПРОФ.IT»

Ксения Монахова

Город

Для школьников из Троицка в январе стартовал проект по профориентации в сфере цифровых технологий «ПРОФ.IT». Ребята участвуют в онлайн- и офлайн-программах, которые разработаны совместно с вузами, технологическими компаниями и детскими технопарками.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, цифровые технологии входят в число популярных направлений для обучения.

— В «ПРОФ.IT» принимают участие более 1,2 тысячи школьников Троицка из восьмых–девятых классов. Всего в программе запланировано 54 мастер-класса и обучающих модуля, которые помогут ребятам расширить возможности для изучения новых дисциплин, — подчеркнул Алексей Фурсин.

Проект реализуется на базе детского технопарка «Байтик». На старте обучения школьники познакомились со сферой информационных технологий. Любой желающий мог пройти тест и определить свои способности и предпочтения.

Почти ежедневно для учеников проводятся практические модули и мастер-классы, которые помогают ребятам осваивать IT-инструменты. По итогам занятий школьники должны создать готовый продукт.

Проект действует до конца апреля. В конце занятий участники получат специальные сертификаты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Троицкдетский технопаркшкольники
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