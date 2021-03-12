За сутки в Москве выявлено 1610 случаев коронавируса

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в Москве выявили 1610 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

За 24 часа в столице с коронавирусом госпитализировали 722 человека. Случаев летальных исходов — 56.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество случаев COVID-19 в городе увеличилось до 996 889.

В России за весь период пандемии выявлено 4 370 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За это время выздоровели 3 973 029 пациентов. Число летальных исходов — 91 220.

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