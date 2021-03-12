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Глава Роспотребнадзора допустила возможность передачи нового типа птичьего гриппа между людьми
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора допустила возможность передачи нового типа птичьего гриппа между людьми

Иван Юминов

Здоровье

Новый вариант птичьего гриппа, вероятно, скоро мутирует и сможет передаваться между людьми. Им заразились уже несколько россиян в феврале. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 12 марта.

— Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда, — рассказала Попова.

Глава ведомства подчеркнула, что раннее обнаружение вируса позволит лучше к нему подготовиться — сделать тесты и вакцину. При удачном варианте они не понадобятся, но ведомство в любом случае будет готово, отмечает ТАСС.

Напомним, что в феврале этого года ученые центра «Вектор» обнаружили первые в мире случаи заражения людей птичьим гриппом. Им заразились семеро сотрудников птицефабрики на юге России.

Читайте также: ВОЗ: Вероятность передачи птичьего гриппа от человека к человеку в РФ низка

гриппМинздравАнна Попова
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