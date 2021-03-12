Дептранс сообщил о задержке трамваев из-за повреждения контактной сети на северо-востоке Москвы

Фото: Любимов Андрей / АГН «Москва»

Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица Карта всех событий

Из-за повреждения на контактной сети на проспекте Мира в районе Сельскохозяйственной улицы задерживаются трамваи № 17. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Маршрут общественного транспорта временно изменен.

— Будьте внимательны, — говорится в сообщении.

Уточняется, что вместо трамваев работают автобусы.

Ранее сообщалось, что из-за столкновения трех автомобилей на внутренней стороне МКАД было затруднено движение на 4,8 километра.

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