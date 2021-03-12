Эксперты высказались о новой версии портала «Открытый бюджет города Москвы»

Фото: Пресс-служба департамента финансов

Представлена новая версия интернет-портала «Открытый бюджет города Москвы» — изменения коснулись всех направлений ресурса. Своим мнением о новой версии портала поделились представители финансового сообщества Москвы.

— Открытость бюджетных данных — основа для проведения общественных обсуждений проектов отчетных и плановых бюджетов в городе. При этом очень важно, чтобы такие данные были представлены в понятной форме не только для специалистов, но и для всех жителей Москвы. Считаю, что новый портал — очень хорошая и полезная инициатива, — отметила председатель комиссии по экономике, бюджету и перспективному развитию города при Общественной палате Москвы Надежда Косарева.

— Получила профессиональное удовольствие от работы с порталом: от качества и объема доступной информации, от формы ее представления и интерфейса. Отмечу, что информация очень грамотно структурирована, корректно выгружается и полностью соответствует данным финансового органа субъекта РФ и Федерального казначейства, — комментирует руководитель департамента общественных финансов ФГОБУ ВО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации», кандидат экономических наук, доцент Светлана Солянникова. — Как преподаватель буду рекомендовать портал для применения и в учебном процессе, и в рамках научно-исследовательской работы. Наглядное представление данных позволяет школьникам и студентам использовать их при выполнении научных работ, подготовке к семинарам и практико-ориентированным занятиям. Объяснение сложных терминов можно найти в справочных материалах. Понравилось разнообразие образовательных материалов, представленных в виде интерактивов. Например, викторин и конкурсов.

Фото: Пресс-служба департамента финансов

Светлана Солянникова добавила, что интерфейс новой версии построен таким образом, что любой гражданин, в том числе не имеющий специальных знаний, может узнать о том, как строится бюджет и на какие цели направляются средства.

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