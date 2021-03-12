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Около 400 дворов благоустроят в САО по программе «Мой район»
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Около 400 дворов благоустроят в САО по программе «Мой район»

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Петровский парк Карта всех событий

В этом году в столице продолжатся работы в рамках масштабной городской программы «Мой район». В нее вошли территории всех столичных округов и районов столицы.

В частности, на севере Москвы благоустроят около 400 дворов и общественное пространство рядом со станцией метро «Петровский парк». Во дворах планируется произвести ремонт дорог и тротуаров, озеленение пространств, обновление детских площадок, пешеходных переходов, рекреации, установку новых скамеек и урн.

Между двумя вестибюлями станции метро «Динамо» отремонтируют 10 лестничных маршей, что позволит удобно подняться к футбольной арене.

Автобусные остановки заменят на современный портал длиной 25 метров. Это поможет гражданам укрыться от непогоды, воспользоваться сетью Wi-Fi и узнать расписание общественного транспорта.

Также благоустроят территории учреждений образования в округе. Там отремонтируют асфальт и бордюры, восстановят резиновое покрытие на спортивных площадках, оборудуют контейнерные площадки и сделают новые ограждения и въездные ворота.

Возле некоторых школ появятся парковочные станции для велосипедов и футбольные поля с искусственным газоном, отремонтируют веранды и обустроят дополнительные цветники.

Адреса проведения работ можно посмотреть на официальном сайте мэра Москвы.

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