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СМИ рассказали о преимуществе российских «Мистралей» перед БДК
Фото: LeAZ-1977 / CC BY-SA 4.0

СМИ рассказали о преимуществе российских «Мистралей» перед БДК

Иван Юминов

Армия

Российские вертолетоносцы проекта 23900, которые строятся в Керчи и являются аналогами французских «Мистралей», смогут принимать на борт тысячу морпехов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

Уточняется, что при этом большие десантные корабли (БДК) проекта 11711, заложенные на заводе «Янтарь» в Калининграде, не смогут вместить больше 300 морпехов.

Передача флоту двух вертолетоносцев запланирована на 2026 и 2027 годы, о дальнейшей их закупке речь пока не идет, рассказал собеседник РИА Новости.

Российские «Мистрали» смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника. Их заложили в июле 2020 года на керченском заводе «Залив» в присутствии президента РФ Владимира Путина. Они станут первыми кораблями этого класса, построенными в России.

До принятия решения об их постройке Россия заключила контракт на поставку французских «Мистралей» стоимостью 1,2 миллиарда евро. Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, но из-за событий на Украине Франсуа Олланд, президент Франции в то время, решил приостановить соглашение между странами.

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