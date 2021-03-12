Песков не подтвердил дату обращения Путина к Федеральному собранию

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о дате обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом представитель Кремля сообщил во время общения с журналистами в пятницу, 12 марта.

Песков отметил, что на данный момент в Кремле готовят очный формат мероприятия, но многое зависит от ситуации с коронавирусом. Кроме того, он заявил, что пока не может рассказать, «как этот механизм будет выглядеть и к чему готовиться».

Дату послания президента Песков также не подтвердил, сказав, что она пока не определена. Ранее в различных каналах в Telegram появилась информация, что послание главы государства состоится 7–8 апреля, сообщает «Прайм».

Читайте также: Путин начал подготовку ежегодного послания Федеральному собранию