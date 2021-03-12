Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым

На платформе YouTube ограничили доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24». Всех желающих посмотреть картину предупреждают, что в фильме содержатся материалы, которые «могут напугать или шокировать некоторых пользователей». Ограничения прокомментировал автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов.

Кондрашов добавил, что YouTube не предупредил его о блокировке фильма.

— Это не в правилах IT-гигантов — кого-то предупреждать или впоследствии объяснять, почему они блокируют какой-то ресурс или какой-то аккаунт. В частности, YouTube за последний год заблокировал 200 российских аккаунтов без всяких объяснений. Поэтому я совершенно не удивлен, что меня никто не предупредил, не известил, и совершенно не надеюсь ни на какие объяснения, — отметил он.

По его словам, ограничения ввели из-за предстоящего семилетия со дня воссоединения Крыма с Россией. В день годовщины многие россияне захотели бы пересмотреть фильм, картину показывали бы в школах и вузах, но «кому-то не нравится эта правда», считает Кондрашов. Он уточнил, что просмотр фильма ограничили люди, которые считают воссоединение Крыма с Россией аннексией, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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