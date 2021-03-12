Новый детский сад построят в Филимонковском

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Филимонковское, посёлок Марьино Карта всех событий

Новый детский сад построят в поселении Филимонковском. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, детский сад появится по адресу поселок Марьино, владение 33а. Окна здания украсят фигурные панели желтого и оранжевого цветов. В нем будет три этажа. Детский сад рассчитан на 200 детей. В образовательном учреждении оборудуют пищевой и медицинский блоки, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для кружков, для занятий с логопедом и психологом.

Территорию детского сада благоустроят и озеленят. Рабочие установят игровые и спортивные площадки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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