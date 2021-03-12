Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новый детский сад построят в Филимонковском
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый детский сад построят в Филимонковском

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Филимонковское, посёлок Марьино Карта всех событий

Новый детский сад построят в поселении Филимонковском. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, детский сад появится по адресу поселок Марьино, владение 33а. Окна здания украсят фигурные панели желтого и оранжевого цветов. В нем будет три этажа. Детский сад рассчитан на 200 детей. В образовательном учреждении оборудуют пищевой и медицинский блоки, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для кружков, для занятий с логопедом и психологом.

Территорию детского сада благоустроят и озеленят. Рабочие установят игровые и спортивные площадки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Два корпуса жилого комплекса «Саларьево парк» ввели в эксплуатацию в ТиНАО

детский садстроительствоНовая Москва
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте