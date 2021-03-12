Более 300 российских аптек получили разрешение на дистанционную продажу лекарств
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) выдала 302 разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказала заместитель руководителя ведомства Валентина Косенко.
Она подчеркнула, что по инициативе ведомства Роскомнадзор закрыл более двух тысяч сайтов, которые предлагали к продаже незарегистрированные в России недоброкачественные препараты, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что в столице наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России. Первые партии лекарственных препаратов поступят в столицу в марте–апреле 2021 года.
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