Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Переговоры прошли в четверг, 11 марта, и в пятницу, 12 марта.

— Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, — рассказали в Кремле.

В пресс-службе отметили, что президент Азербайджана и премьер-министр Армении высоко оценили миротворческие действия России вдоль Лачинского коридора, сообщает РИА Новости.

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