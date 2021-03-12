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Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном
Фото: Администрация президента РФ

Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Переговоры прошли в четверг, 11 марта, и в пятницу, 12 марта.

— Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, — рассказали в Кремле.

В пресс-службе отметили, что президент Азербайджана и премьер-министр Армении высоко оценили миротворческие действия России вдоль Лачинского коридора, сообщает РИА Новости.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Владимир ПутинАрменияНикол Пашинян
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