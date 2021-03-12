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Стало известно, какие приборы на кухне может заменить аэрогриль
Фото: pixabay.com

Стало известно, какие приборы на кухне может заменить аэрогриль

Елена Фролова

Общество

Аэрогриль позволяет пожарить курочку до золотистой корочки без единой капли жира, запечь овощи без масла, а также приготовить паровые котлеты, выпечку, сушеную зелень и грибы. Этот прибор заменяет как минимум три кухонных устройства. Как правильно выбрать аэрогриль, объясняет ФАН.

Назначение аэрогриля

Этот прибор позволяет отказаться от традиционно жареной пищи. С его помощью можно получить «жареную» пищу без обжарки и использования дополнительного жира. Он обрабатывает продукты с помощью высокой температуры и потоков раскаленного воздуха. Так формируется та самая корочка, а внутри мясо или овощи остаются сочными.

Данный прибор считают хорошей альтернативой конвекционной печи и духовке. Дело в том, что его назначение идентично духовому шкафу. Однако готовить с аэрогрилем гораздо удобнее и быстрее. Помимо этого, он может размораживать продукты и готовить на пару.

Принцип работы аэрогриля

Все устройства от бюджетных до дорогих работают по одному общему принципу. Продукт закладывают в чашу, которая чаще всего выполнена из жаропрочного стекла. Потом ее накрывают крышкой. В ней установлены нагревательный элемент, вентилятор и другая электронная «начинка». Далее хозяйка устанавливает необходимый ей режим, тэн греет воздух, а вентилятор распространяет его по емкости.

Таким образом, модели отличаются лишь в надежности, долговечности и дополнительных возможностях.

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