Бастрыкин взял на контроль инцидент с пропавшим жителем Подмосковья

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль инцидент с пропавшим жителем Подмосковья, говорится на сайте СК РФ.

Сообщается, что в 2013 году в городе Раменское Московской области пропал мужчина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, однако расследование не было проведено. Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК РФ.

Кроме того, в Главное следственное управление передали дело о нарушителях в природном заказнике «Алтачейский» в Республике Бурятия. Уголовное дело возбудили в отношении инспектора, который пытался поймать злоумышленников и пострадал во время их задержания.

Читайте также: Из банковских сейфов москвичей похитили два с половиной миллиона рублей