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Бастрыкин взял на контроль инцидент с пропавшим жителем Подмосковья
Фото: СК РФ

Бастрыкин взял на контроль инцидент с пропавшим жителем Подмосковья

Анастасия Волоснова

Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль инцидент с пропавшим жителем Подмосковья, говорится на сайте СК РФ.

Сообщается, что в 2013 году в городе Раменское Московской области пропал мужчина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, однако расследование не было проведено. Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК РФ.

Кроме того, в Главное следственное управление передали дело о нарушителях в природном заказнике «Алтачейский» в Республике Бурятия. Уголовное дело возбудили в отношении инспектора, который пытался поймать злоумышленников и пострадал во время их задержания.

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травмаСК РоссииАлександр Бастрыкин
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