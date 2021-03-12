Руководство ВДНХ отреагировало на требование закрыть выставку Body Worlds

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Анатомическая выставка Body Worlds является частной и проходит в арендованном помещении. Арендатор имеет право использовать павильон ВДНХ под любые мероприятия. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в пресс-службе ВДНХ, комментируя требования о запрете выставки.

Отмечается, что выставка полностью инициирована и организована арендатором павильона. Решения о проведении мероприятий внутри помещения принимаются арендатором без участия ВДНХ, сообщает РИА Новости.

Ранее на ВДНХ открылась противоречивая выставка Body Worlds. Автором экспозиции является немецкий анатом, доктор Гюнтер фон Хагенс. Именно его называют Доктор Смерть, а его работы — циничным издевательством над трупами. Противоречивость экспозиции заключается в том, что за ее основу взяты человеческие тела. То есть экспонаты выставки — останки людей, сохраненные уникальным методом пластинации.

Партия «Коммунисты России» обратилась в мэрию Москвы, прокуратуру и министерство культуры с просьбой запретить работу выставки. По мнению депутатов, демонстрация человеческих тел и органов может пошатнуть психику человека.

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