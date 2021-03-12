Участницу шоу «Песни» избили в Санкт-Петербурге

Фото: instagram/olyakeks

Участницу шоу «Песни» и чемпионку России по битбоксу Ольгу Пьянову, известную как Оля Кекс, избили в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в Instagram-stories.

Девушка рассказала, что получила многочисленные удары ногами и кулаками в голову. В больнице ей диагностировали многочисленные ушибы. В настоящее время она чувствует себя удовлетворительно.

Оля Кекс отметила, что ее избил хороший знакомый, который, казалось, вообще не способен на подобные поступки. Она не стала называть имя обидчика, но подчеркнула, что это известный человек.

— Человек очень спокойный, занимающийся духовными практиками, жизнерадостный и улыбающийся. Видимо, у него сложный период в жизни — он вдруг решил, что все проблемы связаны со мной, и просто в один момент сорвался, — цитирует девушку Пятый канал.

Кекс предполагает, что ее обидчик будет пытаться представить инцидент как драку, а не избиение.

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