Идею введения студкапитала прокомментировали в Союзе студентов

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Председатель Всероссийского союза студентов Олег Цапко прокомментировал идею ввода «студенческого капитала», или разовых выплат выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений. Об этом сообщает НСН.

— Студенты могут отчитаться за полученные деньги фиктивными договорами, что станет еще одной схемой возможного вывода денежных средств, — отметил эксперт.

При этом он призвал российские власти позаботиться о том, чтобы студенты после окончания вузов возвращались в свои населенные пункты.

— Если можно будет варьировать направление вложений денежного капитала, то точно есть люди, которые готовы возвращаться в свои муниципалитеты, имея поддержку. Молодежь должна видеть для себя определенные перспективы, — объяснил Олег Цапко.

Он также добавил, что если молодые люди не увидят развития и динамики в регионах, то, скорее всего, они откажутся от этой идеи. Поэтому, по его мнению, все должно быть в комплексе. Он также заметил, что в законодательной инициативе и студенческом капитале есть создание возможности для развития экономики страны.

Читайте также: Депутат Госдумы рассказал об идее создания студенческого капитала