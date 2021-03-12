Возбуждено уголовное дело в отношении женщин, которые избили девочку в Подмосковье

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Россия, Московская область, Домодедово, Кутузовский проезд Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело в отношении женщин, которые избивали несовершеннолетнюю девочку в подъезде жилого дома в Подмосковье. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт нанесения побоев на камерах видеонаблюдения. Полицейские смогли установить личности женщин и пострадавшей девочки.

В отношении матери ребенка составлен административный протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Возбуждено уголовное дело по факту побоев. Девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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