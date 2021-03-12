Врач рассказала, кому категорически не подойдет диета Маргариты Симоньян

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Некоторым людям категорически не подойдет диета главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщила эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

По ее словам, диета Симоньян подразумевает ограничение в питании, а именно два приема пищи в день. Подобным режим питания может быть противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени. Врач также считает, что не все люди могут соблюдать такую диету.

— Это может повлечь за собой срывы, переедания и другие нарушения пищевого поведения. Поэтому здесь главная особенность — это комфортное соблюдение данного режима питания и отсутствие ограничений со стороны здоровья, — цитирует Филиппову Пятый канал.

На ужин Маргарита Симоньян ест легкий белок — яйца, нежирное мясо или морепродукты. Филиппова одобрила подобный подход. По ее словам, такое питание является гарантией сытости до следующего приема пищи. Она также посоветовала не забывать о физических нагрузках во время диеты. Без занятий спортом эффект от диеты может быть менее заметен.

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