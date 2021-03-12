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Глава Росавиации заявил, что в России нет признаков банкротства среди авиакомпаний
Фото: moscow-live

Глава Росавиации заявил, что в России нет признаков банкротства среди авиакомпаний

Анастасия Волоснова

Общество

В России наблюдается незначительное ухудшение экономической ситуации среди авиакомпаний, однако признаки банкротства не зафиксированы. Об этом рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Согласно данным ведомства, за девять месяцев 2020 года российские авиакомпании потеряли 102,1 миллиарда рублей. В 2019 году убыток составлял 38,8 миллиарда рублей, несмотря на частые перелеты граждан.

— Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний: растет кредиторская задолженность, но это происходит не только у авиакомпаний, но у всего авиационного сообщества. Не видим пока кого-то, кто хотел бы обанкротить какую-то авиакомпанию или аэропорт, наоборот, отмечаем какую-то сплоченность, — отметил Нерадько.

Он добавил, что в России не отмечаются признаки банкротства авиакомпаний. Из-за пандемии коронавируса и снижения числа авиаперелетов в 2020 поток пассажиров уменьшился до 69,24 миллиона человек, что на 46 процентов ниже, чем в 2019 года, сообщает ТАСС.

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