Названы самые невостребованные японские автомобили в России

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Список наименее популярных в России японских кроссоверов составили автоэксперты. Об этом сообщил портал New Inform.

Несмотря на популярность японских автомобилей среди российских потребителей, есть машины, которые не пользуются спросом. Например, миниатюрный «паркетник» Suzuki Jimny. Его приобрели лишь 1287 человек в нашей стране. Стоимость данной марки на российском авторынке составляет от 1,7 миллиона рублей.

Чуть меньший успех в продажах показал Suzuki SX4. Он разошелся тиражом в 1219 авто. А предложения на данный кроссовер стартуют от 1,3 миллиона рублей. Самые маленькие показатели по продажам у Subaru XV и Subaru Outback. Первую марку приобрели 660 человек, в вторую — 460. Стоимость данных авто составляет от двух и трех миллионов рублей соответственно.

Однако первая строчка рейтинга принадлежит автомобилю Honda Pilot, которым заинтересовались только 277 российских водителей. Стоимость этого кроссовера варьируется от 3,7 до 5,5 миллиона рублей.

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