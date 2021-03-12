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Продажи шоколада, клубники и шампанского снизились в начале марта
Фото: pixabay.com

Продажи шоколада, клубники и шампанского снизились в начале марта

Елена Фролова

Общество

Аналитики выяснили, продажи каких товаров возросли с 1 по 8 марта по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Результаты исследования, проведенного компанией «Такском», оказались в распоряжении RT.

Выяснилось, что средняя стоимость конфет не изменилась и составила 228 рублей. Причем продажи данного вида сладостей снизились на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, средняя цена на шоколад в марте этого года составила 105 рублей. По словам аналитиков, она увеличилась на девять процентов, а вот продажи снизились на 28 процентов.

Вместе с тем средняя стоимость торта в этом марте составила 675 рублей. Уточняется, что по сравнению с прошлогодними данными она возросла на 11 процентов, а продажи уменьшились на восемь процентов.

Средняя цена на клубнику в марте-2021 составила 995 рублей. Таким образом ее стоимость выросла на 30 процентов, а продажи упали на 42 процента. Средняя стоимость шампанского, в свою очередь, составила в этом году 431 рубль, показав рост всего в два процента. А продажи снизились на 59 процентов. На 37 процентов по сравнению с прошлым годом увеличилась средняя цена на цветы — она равна 845 рублям. Продажи снизились на 16 процентов.

Всего эксперты проанализировали свыше 27,5 миллиарда кассовых чеков.

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