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Корпус Николаевского военного госпиталя реконструируют в Петербурге к 2024 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Корпус Николаевского военного госпиталя реконструируют в Петербурге к 2024 году

Елена Фролова

Общество

Реконструкцию одного из корпусов Николаевского военного госпиталя проведут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

Здание находится по адресу улица Кирочная, 60. Это объект культурного наследия регионального значения. Он носит название прачечного корпуса и включен в систему зданий петербургского Николаевского военного госпиталя.

В настоящее время здание находится в аварийном состоянии. По информации комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, корпус планируется привести в надлежащий вид к 2024 году. Собственник объекта — Министерство обороны России. Ведомство проведет ремонт за свой счет.

Уточняется, что комплекс корпусов Николаевского военно-сухопутного госпиталя был построен с 1890 по 1894 год. Здесь же была расположена клиника для душевнобольных пациентов, рассчитанная почти на две тысячи человек.

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