По новому стандарту: как меняются столичные поликлиники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице продолжаются реконструкция и обновление медицинских учреждений. До 2024 года планируется отремонтировать 137 московских поликлиник по новому стандарту. О том, как это будет и что конкретно изменится в больницах для планового осмотра, — в материале «Вечерней Москвы».

Долгожданное событие

В начале недели для пациентов распахнули свои двери четыре обновленные поликлиники — филиал № 3 городской поликлиники № 134 в Теплом стане, филиал № 1 детской городской поликлиники (ДГП) № 7 в Вешняках, головное здание ДГП № 15 в Тимирязевском районе и ДГП № 118 в Северном Бутове. На открытие первой клиники приехал мэр Москвы Сергей Собянин. А три другие он запустил по видеосвязи.

По словам главы города, посетившего больницу в Теплом стане, поликлиника оборудована всеми необходимыми средствами для работы, в том числе сложнейшим диагностическим оборудованием. Во время общения с врачами он поблагодарил их за работу, отметив, что во время пандемии коронавируса на их плечи легла серьезная нагрузка и ответственность. Кроме того, Собянин добавил, что в настоящее время на реконструкции находится около полусотни поликлиник, часть из которых приступают к работе.

Реконструкция московских поликлиник — долгожданное событие для многих жителей столицы. Как сообщается на сайте mos.ru, это необходимо было сделать потому, что значительная часть больниц была построена в середине прошлого века и даже раньше. В них устарели и требуют замены инженерные системы, а системы энергоснабжения зданий часто не рассчитаны на мощности, необходимые для работы новой аппаратуры.

Прощай, регистратура

В рамках программы «Ваша новая поликлиника» планируется подвергнуть капитальному ремонту и модернизации как внешний вид зданий, так и все внутренние помещения, включая холлы и медицинские кабинеты. Для этого в 2019 году в Москве был разработан новый стандарт поликлиник. Благодаря ему медицинские осмотры в поликлиниках станут доступными, технологичными и комфортными, следует из информации на сайте мэрии.

Так, для каждой поликлиники предусмотрен единый стандарт оснащения оборудованием и набора врачей-специалистов. В филиалах вас гарантированно примут: врач общей практики/терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В головных зданиях будут располагаться более узкие специалисты — аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист. Таким образом, консультацию и направления от самых востребованных специалистов можно получить буквально рядом с домом. А наиболее посещаемые кабинеты будут находиться на первых этажах.

Регистратура в обновленных клиниках уйдет в прошлое. Ее заменят удобные стойки информации.

Цифровизация и расширение доступа для пациентов

Модернизация коснется и технологического оборудования поликлиник. В филиалах будут работать маммографы, рентген-аппараты, аппараты ультразвукового исследования, а также оборудование функциональной диагностики.

В свою очередь, все головные здания поликлиник оснастят аппаратами МРТ и КТ, аппаратами для исследования костной ткани — денситометрами, аппаратами УЗИ экспертного класса. Кроме того, в больницах для осмотра пациентов предусмотрят аппараты тредмил для проведения нагрузочных тестов под контролем электрокардиограммы, а также спирографы и эндоскопическое оборудование.

Аналоговое оборудование постепенно заменят цифровым, что позволит создать единую базу хранения изображений и в целом улучшить качество диагностики, уменьшив число врачебных ошибок при постановке диагнозов. При этом цифровизация делает удобной информацию о своем здоровье и для самих горожан. Пациенты уже могут видеть результаты своих анализов в электронной медицинской карте.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В частности, им с 2017 года доступны протоколы осмотров врачей, с 2019 года — результаты лабораторных и инструментальных исследований, с 20 апреля 2020 года — результаты тестов на Сovid-19, информация о вакцинации ребенка, различные выписные эпикризы стационарных больниц. Также можно вести дневники здоровья. И объемы доступной для граждан информации о своем здоровье продолжат расширяться.

Комфорт для персонала и горожан

Интерьеры и навигация поликлиник также станут удобнее. Врачей по кабинетам распределят так, чтобы было меньше очередей, а время ожидания приема было комфортным. Где возможно — сделают буфеты для пациентов и персонала. Также у медиков появятся уютные комнаты отдыха, где они смогут пообщаться с коллегами или продуктивно расслабиться во время перерывов.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В 2020 году в рамках программы капитального ремонта было реконструировано 11 столичных поликлиник, сообщается на сайте мэрии столицы. В 2021 году планируется модернизировать еще 35 больниц общей площадью свыше 124 тысяч квадратных метров. Но возникает один логичный вопрос — куда идти на прием к врачу, если в поликлинике ремонт?

Ответ на этот вопрос можно получить, посмотрев «карту поликлиник». Там можно узнать все адреса, где принимают врачи во время реконструкции и как будет выглядеть ваша поликлиника после окончания всех работ. Как правило, прием осуществляется не далее чем в соседнем районе. Записаться к своему врачу по-прежнему можно онлайн через систему ЕМИАС или прийти очно.

Помимо капремонта 137 поликлиник, в Москве предусмотрено строительство 30 новых медицинских учреждений в тех районах, где их не хватает. Фактически в ближайшие годы обновится треть поликлинического фонда города.

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