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Идею введения новых критериев нуждаемости семей прокомментировали в Госдуме
Фото: moscow-live

Идею введения новых критериев нуждаемости семей прокомментировали в Госдуме

Елена Фролова

Общество

Заявление Минтруда России об учете недвижимости, движимого имущества и процентов по вкладам при назначении выплат семьям с детьми от трех до семи лет прокомментировала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает RT.

По ее словам, введение дополнительных критериев, безусловно, необходимо. Так, появится возможность предоставлять помощь тем, кто в этом действительно нуждается.

— Дополнительные ограничения, конечно, необходимы, потому что нужно уточнять критерии нуждаемости. У нас, к сожалению, есть граждане, которые скрывают свои доходы, например, прибыль от незаконной сдачи в аренду помещений, также процветает неформальная занятость, — объяснила Светлана Бессараб.

Она также отметила, что российскому правительству нужно уточнить систему оценки нуждаемости семьи с учетом особых случаев. По ее мнению, из списка критериев, опубликованного Минтрудом, нужно исключить неликвидное имущество.

— Например, две квартиры в Москве стоят совершенно не столько, сколько две квартиры в заброшенном поселке Крайнего Севера. У гражданина может быть имущество, которое он не способен реализовать, — подчеркнула депутат.

По ее словам, подобные случаи нужно исключить из списка.

Читайте также: Минтруд: Уже назначенную выплату на детей 3–7 лет можно будет сохранить до конца срока

Госдумасемьякритерий нуждаемости
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