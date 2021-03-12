Минтруд: Уже назначенную выплату на детей 3–7 лет можно будет сохранить до конца срока

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Семьи, которые не будут соответствовать новым критериями назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет, смогут сохранить уже назначенную выплату до конца срока. Речь идет о выплатах, которые уже были ранее назначены. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России в пятницу, 12 марта.

Выплата будет сохраняться до истечения 12-месячного срока, на который она была назначена. Если выплата начала производиться в январе–марте, а в апреле из-за достижения ребенком возраста восьми лет она прекратилась, семья сможет обратиться за расчетом доплаты к пособию, сообщает Радио Sputnik.

Ранее сообщалось о запуске в России пилотного проекта для выявления нуждающихся семей.

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