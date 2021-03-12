Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минтруд: Уже назначенную выплату на детей 3–7 лет можно будет сохранить до конца срока
Фото: Наталия Нечаева / «Вечерняя Москва»

Минтруд: Уже назначенную выплату на детей 3–7 лет можно будет сохранить до конца срока

Иван Юминов

Общество

Семьи, которые не будут соответствовать новым критериями назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет, смогут сохранить уже назначенную выплату до конца срока. Речь идет о выплатах, которые уже были ранее назначены. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России в пятницу, 12 марта.

Выплата будет сохраняться до истечения 12-месячного срока, на который она была назначена. Если выплата начала производиться в январе–марте, а в апреле из-за достижения ребенком возраста восьми лет она прекратилась, семья сможет обратиться за расчетом доплаты к пособию, сообщает Радио Sputnik.

Ранее сообщалось о запуске в России пилотного проекта для выявления нуждающихся семей.

Читайте также: Минтруд актуализирует порядок ведения трудовых книжек

семьявыплата пособийМинтруд РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте