«Не делать гадости»: Мясников рассказал, как пережить весну 2021 года

Фото: Youtube / О самом главном

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как россиянам пережить непростую в плане эпидемиологической обстановки весну 2021 года. По его словам, этой весной людям не стоит думать о прошлом и переживать о будущем.

Кроме того, Мясников посоветовал не объедаться, вести активный образ жизни и позитивно относиться к окружающим. Все это хорошо влияет на ментальное и физическое здоровье.

— Нужно не переедать и много двигаться. И не делать гадости другим, — цитирует Мясникова URA.ru.

Ранее Александр Мясников рассказал о важности правильного ухода за зубами и полостью рта.

Читайте также: Доктор Мясников рассказал, стоит ли вакцинироваться переболевшим COVID-19