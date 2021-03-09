Доктор Мясников рассказал, стоит ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

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Телеведущий и врач Александр Мясников ответил на вопрос, стоит ли прививаться тем, кто уже переболел COVID-19.

— Пока мы даем осторожный ответ: по ситуации на сегодня — нет. При этом понимаем, что многие люди перенесли инфекцию бессимптомно и просто не знают, есть у них антитела или нет? Но в любом случае вакцинация им никакого вреда не принесет, — рассказал Мясников.

Он отметил, что вакцина защищает от разных штаммов коронавируса. Однако неизвестно, будут ли защищать от других штаммов антитела, образованные от одного варианта COVID-19. Мясников в своем Instagram-аккаунте уточнил, что если в какой-либо стране начинает доминировать новая версия коронавирусной инфекции, то меры защиты станут нужны и для уже переболевших.

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