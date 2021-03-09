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Выездные бригады вакцинации от COVID-19 откроются еще в двух торговых центрах Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 откроются еще в двух торговых центрах Москвы

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Старокачаловская улица, 5А Карта всех событий

Выездные бригады вакцинации от коронавируса будут функционировать еще в двух торговых центрах в столице — «Круг» и «Тройка». Об этом во вторник, 9 марта, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, выездные бригады начнут работу в новых точках с 10 марта. Она добавила, что специалисты каждую неделю «въезжают» в разные популярные локации Москвы.

— Таким образом, сделать прививку от коронавируса может большее количество горожан. Мы видим, что вакцинация в таких, казалось бы, нетрадиционных локациях привлекает все большее количество жителей, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Напомним, выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали свою работу в столице с 18 января. Сделать прививку можно в ГУМе, ВДНХ, театре «Геликон Опера», фуд-молле «Депо», во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» и торговых центрах «Гагаринский», «Ривьера», «РИО» Ленинский и «Дубровка».

Вакцинация проводится бесплатно. Предварительная запись не требуется, однако необходим паспорт, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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