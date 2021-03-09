Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 1027 пациентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще 1027 пациентов вылечились от коронавируса за минувшие сутки. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Всего за 24 часа выявили 1066 случаев коронавируса. Госпитализировано 597 человек, скончались 49 пациентов.

В целом за весь период пандемии в Москве выявили 992 882 случая COVID-19. Из них вылечились 913 173 пациента. Случаев летального исхода — 15 496.

Фото: Оперштаб

— Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, — говорится в сообщении.

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