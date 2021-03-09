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В России за сутки выявили 9445 новых случаев коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 9445 новых случаев коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили 9445 новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что случаи заболеваний выявлены в 84 регионах. Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью вылечился 9931 человек.

В России за сутки выявили 9445 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Москве (1066), Санкт-Петербурге (941), а также в Московской области (523).

Всего на данный момент в России выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, вылечились 3 932 177 человек.

В России за сутки выявили 9445 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

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