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Поклонская пошутила об участии в выборах президента Украины
Фото: Youtube / Ксения Собчак

Поклонская пошутила об участии в выборах президента Украины

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по международным делам Наталья Поклонская в шутку допустила свое участие в выборах президента Украины. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В интервью РИА Новости Поклонская порассуждала о своей политической карьере. Она рассказала, что ей не поступали предложения снова баллотироваться в Госдуму, но она готова идти дальше.

— Интрига. Думаю, буду продолжать политическую карьеру, и раз уж украинская власть настаивает на моем гражданстве... может, принять участие в выборах президента Украины? — написала Поклонская, отметив в конце, что это шутка.

Выборы депутатов Госдумы нового созыва запланированы на единый день голосования, 19 сентября.

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Наталья ПоклонскаяУкраинапрезидент
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