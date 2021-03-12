Летальность от COVID-19 как основной причины на конец февраля в Москве составляет 2,57 процента

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Летальность от коронавирусной инфекции как основной причины смерти в столице на конец февраля 2021 года составляет 2,57 процента. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что коронавирус в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5588 случаях, а в феврале — в 3113.

— Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года, — говорится в сообщении.

По данным Депздрава, летальность от коронавирусной инфекции в Москве на конец февраля 2021 года составляет 2,57 процента, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной; 3,83 процента, если учесть все случаи, где коронавирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

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