Россияне Рублев и Карацев выиграли теннисный турнир в Дохе
Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев победили представителя Новой Зеландии Маркуса Дэниэлла и представителя Австрии Филиппа Освальда в финале турнира Ассоциации профессиональных теннисистов в Дохе в парном разряде.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Рублева и Карацева.
Рублев занимает восьмое место в одиночном рейтинге ATP и 87-е — в парном. Карацев занимает 45-е место в одиночном рейтинге ATP и 447-е — в парном.
Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев станет вторым номером мирового рейтинга.
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