Россияне Рублев и Карацев выиграли теннисный турнир в Дохе

Фото: instagram.com/andreyrublev/

Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев победили представителя Новой Зеландии Маркуса Дэниэлла и представителя Австрии Филиппа Освальда в финале турнира Ассоциации профессиональных теннисистов в Дохе в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Рублева и Карацева.

Рублев занимает восьмое место в одиночном рейтинге ATP и 87-е — в парном. Карацев занимает 45-е место в одиночном рейтинге ATP и 447-е — в парном.

Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев станет вторым номером мирового рейтинга.

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