Минтруд рассказал об особенностях допвыплат двум категориям пенсионеров

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Летчики и шахтеры при выходе на пенсию могут получить дополнительные выплаты, рассказали в Министерстве труда и социального развития РФ.

Величина таких выплат будет зависеть от индекса роста среднемесячной зарплаты в России за год. Минтруд предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06 исходя из того, что рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 106 процентов.

Также для расчета величина допвыплат имеют значение суммы дополнительных взносов работодателей, которые они уплачивают за своих сотрудников в течение года, сообщает «Российская газета».

Ранее москвичам напомнили об индексации социальных пенсий в апреле.

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