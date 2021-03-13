Москвичей предупредили о метели и снегопаде в выходные

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве прогнозируются небольшой снег, местами метель, а также порывы ветра до 14 метров в секунду. Об этом в субботу, 13 марта, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

За последние сутки прирост осадков составил 1 сантиметр, 13 марта уровень свежевыпавшего снега может увеличиться еще на 2 сантиметра. Днем градусник термометра будет показывать от минус 1 до плюс 1 градуса, что может спровоцировать образование наледи.

Отмечается, что в течение дня в Москве продолжится цикл работ по противогололедной обработке проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. На опасных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

Кроме того, в столице продолжаются работы по уборке и вывозу снега с улиц и дворовых территорий, очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

В свою очередь московский дептрас призвал автовладельцев быть внимательнее на дороге, не нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и по возможности пользоваться городским транспортом.

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