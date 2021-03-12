Более 2,3 миллиона кубических метров снега вывезли за зиму в Подмосковье

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За прошедшую зиму в Московской области вывезли более 2,3 миллиона кубических метров снега. Такой объем распределили на 200 тысяч КамАЗов. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ежедневно было задействовано более 2,23 тысячи единиц спецтехники и 3,1 тысячи рабочих. Дорожные службы Подмосковья побили рекорд по объему работ за последние три года.

— В зимний сезон провели 59 циклов очистки и 69 циклов противогололедной обработки проезжей части, 54 раза почистили остановочные павильоны. С начала сезона вывезли порядка 2,38 млн кубических метров снега — это около 198 тысяч КамАЗов, — рассказалминистр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В Министерстве транспорта добавили, что в Московской области ежедневно продолжают проводить очистительные работы, а также активно ликвидируют последствия трех месяцев календарной зимы, сообщает ТАСС.

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