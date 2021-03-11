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Тишковец рассказал, когда можно будет переобуть машины к лету
По мнению синоптиков, летние шины автолюбителям понадобятся не раньше середины апреля / Фото: Анна Быкова

Тишковец рассказал, когда можно будет переобуть машины к лету

Олег Сыров

Транспорт

Спешить со сменой резины столичным автолюбителям пока не стоит. Переобуть автомобиль можно будет в середине апреля, когда в Московском регионе установится устойчивая плюсовая температура и асфальт освободится от наледи и снега. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снег, которого сейчас вместо положенных 35 сантиметров 47, по словам Тишковца, станет медленно таять, и окончательно исчезнет приблизительно 15–20 апреля.

— В воскресенье мы окажемся в теплом секторе циклона и выйдем на оттепель. Рассчитывать на суперпотепление не стоит — мы вернемся в рамки климатической нормы марта. Ночью слабые минусы, днем — небольшие плюсы. Весна наступит «тихой сапой», — сказал он.

Также Тишковец рассказал, что в четверг, 11 марта, будет «перекрыта задвижка» потокам арктических воздушных масс на территорию Москвы и Московской области. Потоки изменятся с северных на юго-западные, нас ожидает медленное потепление.

— В четверг, 11 марта, никаких осадков и ясное небо. Мороз к вечеру отступит до минус 6–8 градусов. Такие температуры больше соответствуют январю, но процесс потепления запущен, — пояснил научный работник.

По словам Тишковца, в ночь на пятницу, 12 марта, сохранится малооблачная погода при температуре минус 15–17 градусов. Во второй половине дня 12 марта североатлантический циклон принесет небольшой снег и поземку. Температура повысится до минус 4–6 градусов.

Метеоролог пообещал в ночь на субботу минус 6–8 градусов. В первый выходной день температура устремится к нулевой отметке. Снег будет рыхлый, температура воздуха — от минус 3 до 0 градусов. По мнению Тишковца, будут комфортные условия для любителей зимних видов спорта.

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