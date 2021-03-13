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За сутки в России выявили 9908 новых случаев коронавируса
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

За сутки в России выявили 9908 новых случаев коронавируса

Иван Юминов

Общество

За прошедшие сутки в России обнаружили 9908 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 13 марта, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Новые случаи зафиксированы в 85 субъектах. Клинических проявлений болезни не имеют почти 13 процентов людей. За сутки скончалось 475 человек, полностью выздоровели 12 868 пациентов.

За сутки в России выявили 9908 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 1600 человек, Санкт-Петербурге — 943 человека, а также в Московской области, где зафиксировано 609 случаев.

За сутки в России выявили 9908 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 380 525 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 695 летальных исходов, выздоровели 3 985 897 человек.

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