За сутки в России выявили 9908 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России обнаружили 9908 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 13 марта, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Новые случаи зафиксированы в 85 субъектах. Клинических проявлений болезни не имеют почти 13 процентов людей. За сутки скончалось 475 человек, полностью выздоровели 12 868 пациентов.
Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 1600 человек, Санкт-Петербурге — 943 человека, а также в Московской области, где зафиксировано 609 случаев.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 380 525 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 695 летальных исходов, выздоровели 3 985 897 человек.
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