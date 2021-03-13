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Глава ВОЗ призвал страны увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19
Фото: twitter.com/UNGeneva

Глава ВОЗ призвал страны увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Международный проект по борьбе с коронавирусной инфекцией нуждается в увеличении финансирования. Об этом в субботу, 13 марта, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как указал глава ВОЗ, партнерству ACT-Accelerator, которое занимается обеспечением доступа к диагностическим средствам и препаратам от COVID-19, необходимо 22,1 миллиарда долларов. К настоящему времени выделено лишь 11 миллиардов долларов.

Гебрейесус также отметил, что эта сумма является скромной долей от более чем 13 триллионов долларов, потраченных государствами с высоким уровнем дохода на стимулирование экономики в период пандемии, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не участвует в политической гонке вакцин.

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